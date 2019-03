Maestra de 35 años se embarazó de su alumno de 14

Prato, Italia

Una profesora italiana de 35 años tuvo un hijo de un alumno de 14 después de mantener relaciones durante dos años en la ciudad de Prato, Italia.

El caso de la maestra, casada y con un hijo de 7 años, quien daba clases particulares de inglés al joven ha provocado escándalo.



Recientemente un examen de ADN confirmó la paternidad del adolescente.

La tutora, quien en realidad se desempeñaba como enfermera, dada las clases en su casa al niño para que levantara las notas escolares. Pasaron dos años y quedó embarazada, todos creyeron que su marido era el padre de ese bebé que ahora tiene de 5 meses.

El comportamiento del adolescente cambió por lo que levantó sospechas. El menor de 14 años se quebró y contó todo. "Es culpa de esa mujer, quería que estuviera solo con ella, le gritaba que me dejara en paz, le decía que ya no quería estar con ella. Y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío", confesó el menor, según contaron sus padres al diario italiano Corriere.

El menor mostró a sus padres los mensajes que había intercambiado con su profesora. La abogada de la familia del adolescente, dijo que la mujer "claramente la mujer estaba enamorada del niño".

La fiscalía de Prato abrió una investigación contra la mujer por presunta violencia sexual, aunque ella sigue insistiendo en su inocencia.

Fuente: clarin.com y Corriere.it