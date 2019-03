Guaidó presiona; enfermos renales mueren por apagón

Caracas.



Quince pacientes renales murieron en Venezuela por falta de diálisis en el marco de un masivo apagón de más de dos días, que el gobierno atribuye a un sabotaje mientras la oposición lo achaca a una mala gestión de Nicolás Maduro.



“Entre ayer y hoy nos reportan 15 fallecidos por falta de diálisis”, dijo a la AFP Francisco Valencia, director de la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la salud y la vida (Codevida).

“La situación de las personas con insuficiencia renal es muy difícil, crítica, estamos hablando que el 95% de las unidades de diálisis, y que hoy llegaría al 100%, están paralizadas, debido a la interrupción de la electricidad”, añadió.



En su primera aparición pública desde el comienzo del apagón, Maduro dijo ante una multitud de seguidores que “habíamos avanzado casi un 70% (de reconexión), cuando recibimos al mediodía otro ataque cibernético (...) y eso perturbó y tumbó todo lo logrado”.





El gigantesco corte de luz, que Maduro consideró el “peor ataque eléctrico” en la historia de América Latina que atribuye a Estados Unidos y a Guaidó, afecta a Caracas y 22 de los 23 estados, por lo que pidió “comprensión”.



Gira



Guaidó anunció más temprano, ante miles de seguidores, una gira nacional con diputados para definir la fecha de una movilización hacia Caracas.

“¡Miraflores, Miraflores!”, gritaron sus partidarios. Con un megáfono desde el capó de una camioneta, Guaidó reiteró estar dispuesto a autorizar la acción de una fuerza extranjera. “¡Intervención”!, vociferó la muchedumbre, a lo que el opositor respondió, parafraseando al presidente Donald Trump: “Todas las opciones están sobre la mesa”.



La crisis eléctrica comenzó el jueves y el servicio ha sido restablecido durante algunas horas.





“Ya no aguantamos”

Ante la prolongación de la crisis, Maduro anunció la distribución de alimentos, agua y asistencia a hospitales. “No hay agua, no hay luz, no hay comida. Ya no aguantamos”, dijo Jorge Lugo, un manifestante opositor.



En Caracas y su periferia, donde viven seis millones de personas, seguía suspendido el Metro, lo que obliga a la gente a largas caminatas. Los comercios seguían cerrados.



El apagón obligó a suspender actividades laborales y escolares, causando zozobra en la población, que tampoco ha tenido agua y ha estado incomunicada por la inestabilidad de las redes de telefonía e internet.



“La sensación de desespero también la tengo”, confió Guaidó, jefe parlamentario de 35 años, advirtiendo ahora sobre una crisis en el suministro de gasolina.



Maduro mantiene un duro enfrentamiento con la administración de Trump, que advierte una agresión contra Guaidó tendrá “serias consecuencias”.