Pence irá a Colombia para mostrar el apoyo de EEUU a Guaidó   

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, viajará a Colombia el próximo 25 de febrero para expresar el "inquebrantable respaldo" de su país "al presidente interino" venezolano Juan Guaidó y participar en la cumbre del Grupo de Lima que se celebrará en Bogotá, informó este jueves la Casa Blanca.



Durante su visita, Pence ofrecerá un discurso ante el Grupo de Lima centrado en la necesidad de "encarar la trágica situación humanitaria y la crisis de seguridad en Venezuela y los esfuerzos en marcha por parte de EEUU para entregar ayuda al país".



Asimismo, expresará el "inquebrantable respaldo" de EEUU al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se proclamó presidente interino, e insistirá en que "ha llegado el momento" para que Nicolás Maduro "se vaya", según anunció la Casa Blanca.



"La lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia, y la libertad tiene el impulso. Juan Gauidó es el único líder legítimo de Venezuela", subrayó Alyssa Farah, portavoz de Pence, en la nota.



Estados Unidos ha liderado la presión internacional contra Maduro con la aplicación de varias rondas de sanciones económicas a altos cargos del Gobierno de Caracas y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de ingresos por exportaciones del país.



"Estados Unidos está orgulloso de unirse al Grupo de Lima y otros socios globales para movilizar nuestros recursos, ofrecer alivio humanitario muy necesario y estar juntos con el pueblo de Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean totalmente restauradas", agregó Farah.



En sus orígenes, el Grupo de Lima estaba compuesto por un bloque de 14 naciones apoyado desde fuera por EEUU y que suma más del 90 % de la población del continente: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.



No obstante, en la última reunión del 4 de febrero del Grupo de Lima en Ottawa (Canadá) no participó ningún representante de México, que se ha desvinculado de la iniciativa desde la llegada a la Presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.



La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional; y Guaidó, como titular de la Asamblea Nacional, se proclamó luego "presidente encargado", por considerar que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.



Guaidó estableció como una prioridad el ingreso de ayudas para atender de forma inmediata a 250,000 personas en situación de vulnerabilidad, y ha dicho que estas ingresarán "sí o sí" el próximo día 23 de febrero por la frontera con Colombia.