Trump acusa de traición a quienes planean destituirlo

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump dijo este lunes que las discusiones que según un alto funcionario de justicia se dieron sobre la posibilidad de invocar la Constitución para destituirle de la presidencia de Estados Unidos formaron parte de una movida "traicionera e ilegal" en su contra.



El fiscal general adjunto Rod Rosenstein tanteó la posibilidad de remover al presidente en 2017, luego de que Trump despidiera al director del FBI James Comey, según Andrew McCabe, quien reemplazó a Comey como director interino de ese organismo.



McCabe y Rosenstein "parece como que hubiesen estado planeando un acto muy ilegal y fueron descubiertos", dijo Trump en Twitter.



"Esta fue la ilegal y traicionera 'póliza de seguro' en plena acción", siguió.





Constantemente Trump ha atacado las investigaciones federales sobre los presuntos vínculos de su campaña presidencial con Rusia, tildándolas de ser parte de una "cacería de brujas" que busca sabotear su presidencia.



La "póliza de seguro" de la que escribió se refiere a un ambiguo mensaje de texto que un importante investigador del FBI envió a su amante en agosto de 2016 y que alude a sus preocupaciones sobre la candidatura de Trump. Un texto que según el presidente señala la conspiración "del estado profundo" en su contra.



"Quiero creer en el camino que planteaste en la oficina de Andy -de que no hay forma de que sea elegido- pero temo que no podemos correr ese riesgo", escribió el investigador Peter Strzok. "Es como una póliza de seguro en el poco probable caso de que mueras antes de los 40".

Trump despidió repentinamente a Comey en medio de tensiones por la investigación del FBI sobre posibles vínculos entre la campaña del mandatario republicano en 2016 y un esfuerzo encubierto del gobierno ruso para influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos a su favor frente a la demócrata Hillary Clinton.



Luego de eso, según dijo McCabe en una entrevista emitida el domingo, Rosenstein inició una discusión sobre la posibilidad de invocar la 25° enmienda de la Constitución, que toca el tema de la remoción de un presidente en funciones por incapacidad.



No obstante, parece que el fiscal general adjunto, que permanece en su cargo pero ya no supervisa la investigación sobre Rusia, parece finalmente no haber actuado al respecto.



McCabe también fue despedido en marzo de 2018 por "falta de sinceridad" en una investigación interna sobre el manejo por parte del FBI de una pesquisa de 2016 sobre Hillary Clinton.