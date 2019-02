Arrestan a un "familiar" del Chapo Guzmán en su juicio

Nueva York, Estados Unidos.

Un hombre que dijo ser familiar y luego amigo del Chapo Guzmán e intentó asistir a su proceso en la corte de Brooklyn fue detenido este jueves porque tenía una orden de arresto pendiente en su contra, constató la AFP.



El hombre, de 40 y pocos años, entró en la sala donde los periodistas, fiscales y abogados del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán esperan que el jurado anuncie si es culpable o no de traficar más de 155 toneladas de drogas a Estados Unidos luego de tres meses de juicio, y se sentó en los asientos reservados para familiares.



Cuando un alguacil le preguntó si era de la familia, el hombre respondió que sí de mal tono. El alguacil entonces le ordenó que saliera de la sala y se fuera a otra habitación, enfrente, donde el juicio es transmitido por circuito cerrado de televisión.





Unos ocho alguaciles lo sacaron luego de allí y se lo llevaron esposado. Un guardia de seguridad dijo que tenía una orden de arresto en su contra, pero la fiscalía no ha explicado por qué.



Antes de su arresto, el hombre dijo a la AFP que se llamaba René Javier Rivera Martínez, que era italiano y amigo del Chapo, no familiar. Dijo que vino a Nueva York durante 15 días, a someterse a una operación en la boca tras un accidente de motocicleta.



"Toda mi familia es amiga de la familia del Chapo. Como estoy en Nueva York, mi madre me llamó por teléfono y me pidió que viniera a darle apoyo" al Chapo y a su esposa Emma Coronel, dijo el hombre en un español con acento.



Aseguró que su familia es muy conocida y trabaja en finanzas y en la moda, y que tienen casas en Milán, Ibiza, Madrid, Malibú y México. "Soy la oveja negra de mi familia", aseguró, antes de contar sus planes para asistir a la ceremonia de los premios Oscar.

El juicio del Chapo es abierto al público, y al mismo han asistido increíbles personajes, muchos de ellos fans del mítico capo, como una pareja de mexicanos que reside en California y que asistió al proceso para celebrar su 11º aniversario de bodas, o una mujer conocida como "la reverenda", vestida con una chaqueta de sacerdote negra, que se arrodilla frente a la corte en las madrugadas para rezar por el capo, Biblia en mano.



El jurado ha deliberado ya durante más de 19 horas, a lo largo de cuatro días. A su pedido, recibieron este jueves cientos -quizás miles- de páginas de nueve días de testimonios de tres excolaboradores del Chapo.



"Considerando las preguntas de ayer, que quieren revisar más testimonios, no creo que haya un veredicto hoy", dijo a periodistas el abogado del Chapo Eduardo Balarezo al entrar a la corte.



"Joaquín está muy animado, muy tranquilo, esperando el veredicto", añadió.