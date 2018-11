Exboxeador confiesa haber asesinado a 90 personas en EEUU

Washington.



Un vagabundo de 78 años encarcelado en Texas confesó haber cometido 90 asesinatos y está siendo investigado como el posible peor asesino en serie en la historia de EEUU.



Samuel Little atacó principalmente a drogadictos y prostitutas en una serie de asesinatos que tuvieron lugar por décadas y que se extendieron de costa a costa, dijo el FBI en un informe.



Little, un exboxeador de 1,90 metros también conocido como Samuel McDowell fue arrestado en 2012 en un refugio para personas sin hogar en Kentucky y extraditado a California para enfrentar cargos por drogas. Una vez allí, las pruebas de ADN lo vincularon a tres casos sin resolver y Little fue condenado en 2014 por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles entre 1987 y 1989.



Las tres habían sido golpeadas y estranguladas. Condenado a cadena perpetua, Little fue trasladado a Texas en relación a la investigación de otro asesinato. Bobby Bland, el fiscal de distrito del condado de Ector, donde está detenido Little, dijo que finalmente el hombre confesó el asesinato en 1994 de Denise Christie Brothers en Odessa, Texas.



Luego de que un policía texano llamado James Holland se ganara su confianza, Little comenzó a confesar otros asesinatos cometidos entre 1970 y 2005, dijo Bland.



La analista de delitos del FBI Christina Palazzolo dijo que Little le detalló a Holland el número de personas que había asesinado en cada lugar. “Jackson, Mississippi - una; Cincinnati, Ohio - una; Phoenix, Arizona - tres; Las Vegas, Nevada-una...”, dijo Palazzolo.



Fueron en total 90 asesinatos, de los cuales la policía ha verificado 34 hasta el momento.



Se cree que el asesino en serio más letal en EEUU es Gary Ridgway, el llamado “asesino de Green River”, condenado por 49 asesinatos y quien cumple cadena perpetua en el estado de Washington.