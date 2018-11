Mayoría de migrantes deciden quedarse un día más en Ciudad de México

Ciudad de México.



La mayoría de los alrededor de 5.000 migrantes centroamericanos que acampan en un complejo deportivo de Ciudad de México, en su travesía hacia Estados Unidos, decidieron quedarse un día más en la capital, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez.



"Se modificó el acuerdo: se quedan un día más. No nos informan por qué. Me imagino que estarán valorando las opciones", dijo Ramírez a periodistas congregados esta mañana en el estadio Jesús Martínez "Palillo".



Agregó que la comisión no ha desactivado su operativo de asistencia a los migrantes. "Estamos aquí para tenerlos igual, como hemos comentado, un día más, o dos; incluso una semana".



Con todo, reconoció que "desde hace como dos días un grupo como de trescientos estaba queriendo ya emprender la caminata, pero sería un grupo muy pequeño".



En una votación realizada en la noche del jueves, los migrantes que acampan en el estadio optaron por abandonar este viernes la capital mexicana por la madrugada "a pie o en autobús". EFE