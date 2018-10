Juez rechaza aplazar juicio de El Chapo Guzmán en EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

Frustrado, un juez de Nueva York pidió el martes al gobierno estadounidense que traiga a relucir menos asesinatos supuestamente cometidos u ordenados por el capo narco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán durante su juicio, y rechazó un cuarto pedido de la defensa para aplazar nuevamente el proceso, que comenzará el lunes.



La defensa del exjefe del cártel de Sinaloa, acusado de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, se queja de que no tiene tiempo para estudiar y traducir al español 14,000 páginas de documentos entregados por la fiscalía hace un mes.



Sus abogados expusieron en una larga mesa una quincena de enormes biblioratos con los documentos, en su mayoría transcripciones de declaraciones de colaboradores del gobierno.



"Los trajimos para que vea con lo que tenemos que lidiar", dijo al juez el abogado de El Chapo Eduardo Balarezo. "Es imposible revisar esto a tiempo".



La defensa también se queja de que la fiscalía quiere ahora agregar al caso a otras 17 víctimas de asesinatos supuestamente ordenados o cometidos por El Chapo, elevando la cifra a 33 víctimas identificadas con nombre y apellido y seis categorías generales de víctimas, como miembros de los carteles de Los Zetas, Beltrán Leyva o Carrillo Fuentes.



"El gobierno debe recordar que este es un juicio de conspiración para traficar drogas, no de conspiración para asesinar. Ustedes deben bajar bastante ese número" de víctimas, dijo el juez de Brooklyn Brian Cogan a los fiscales del gobierno.



"Seis, 10 o 12" alcanzan para subrayar el punto de los asesinatos, sostuvo, "no 36 o 38" casos.



El Chapo, de 61 años, está encarcelado en Nueva York tras su extradición a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, luego de protagonizar dos espectaculares fugas de prisión en México.

Entró este martes a la corte vistiendo camiseta y pantalón de presidiario azul marino, estrechó la mano de sus abogados y se colocó los auriculares para escuchar la traducción simultánea. Esta vez su joven esposa Emma Coronel y sus hijas mellizas de siete años no acudieron al tribunal.



Aunque rechazó una vez más aplazar el proceso, el juez dijo que para dar más tiempo a la defensa no habría sesiones los viernes. Pero esto posiblemente alargará el proceso a más de cuatro meses, advirtió.



El lunes 5 de noviembre comenzará la selección de los 12 jurados que decidirán la suerte de El Chapo, acusado de 11 delitos por los que puede ser sentenciado a cadena perpetua (la semana pasada el gobierno redujo los cargos de 17 a 11).



Los argumentos iniciales de la acusación y la defensa comenzarían el 13 de noviembre, precisó el juez.