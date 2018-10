Trump sobre migrantes hondureños: "Son criminales y quieren entrar en nuestro país"

Arizona.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó criminales a un gran porcentaje de los hondureños que integran la caravana migrante, que busca alcanzar el sueño americano.



Este viernes se vivió un caos en la frontera entre Chiapas, México y Tecún Umán, Guatemala, cuando sin importarles el contingente de policías federales, miles de centroamericanos derribaron los portones e ingresaron al país azteca.

"No van a entrar en el país, más les vale darse la vuelta, no van a entrar”, advirtió Trump en conferencia de prensa en Arizona, y reafirmó su decisión de militarizar la frontera sur, si la caravana no se detiene.



"Por el momento, agradezco a México. Pero si eso no funciona, llamaremos a los militares, no a la Guardia (Nacional)", amenazó el mandatario.

El presidente agregó: "son criminales y quieren entrar en nuestro país, pero no va a pasar durante mi mandato".



La caravana de migrantes (unos 4,000 hondureños) inició el pasado sábado 13 de octubre. El grupo salió desde San Pedro Sula con rumbo a la frontera de Agua Caliente, Guatemala, y en los siguientes días salieron otro conjunto de centroamericanos por las otras fronteras de Honduras.



El presidente Trump amenazó al Gobierno de Honduras con contar la ayuda económica, si no detiene la caravana de migrantes.