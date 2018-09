Captan a senador mexicano con chat denigrante sobre mujeres en plena sesión

Ciudad de México.

La conversación del panista Ismael García Cabeza de Vaca en un grupo de WhatsApp durante la sesión del Senado, en la que le enviaron la foto de una mujer con escote y le preguntaron por su "padrote", desató un escándalo en México.

La foto tomada sobre su hombro muestra al senador Ismael García Cabeza de Vaca texteando aparentemente con amigos acerca de la foto de una joven ligera de ropas.

En la charla que mantiene con el interlocutor se lee "pásame el cell del padrote, no seas gacho, ya me la quiero zumbar". A lo que el senador Cabeza de Vaca responde "ya somos dos".

Más tarde, el legislador ofreció disculpas por la conversación "claramente misógina" que sostuvo en un chat telefónico.

"Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras", publicó en sus redes sociales.

El senador del blanquiazul informó que se trató de una broma inapropiada en la que nunca tuvo otra intención.

Martí Batres, presidente del Senado, pidió al coordinador del PAN, Damián Zepeda, poner en orden a Ismael García Cabeza de Vaca.

"Hay que preguntarle al coordinador de su bancada, es el que tiene que saber y el que tiene que poner orden al respecto", dijo.

"Mi opinión es que hay que poner atención a las sesiones. Sin lugar a dudas a veces hay información que llega por las vías electrónicas, puede llegar por los celulares (...) pero me parece que esa no es información legislativa, tengo la impresión de que esa no era información legislativa. Creo que hay que concentrarse en las sesiones, poner atención en ellas y no distraerse".

Reporteros le mostraron las fotos en las que aparece García Cabeza de Vaca contestando vía WhatsApp a un amigo que le preguntaba por el padrote de una mujer.

Zepeda las miró de reojo e insistió: "muy bien, muy bien, cuando la lea y la revise puedo declarar a ese respecto".

Según empleados del Senado, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del Gobernador de Tamaulipas, se retiró pasadas las 18:00 horas de la sesión.

En un video en redes sociales, una chica identificada como Fer Moreno lamentó el mal uso de sus fotografías.

"Me preocupa mucho que mi imagen se vea embarrada en esto porque, pues, tengo novio, tengo familia, estudio la universidad", dijo.