Maduro advierte a Trump: "No se metan con mi esposa"

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deploró la sanción que hoy anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su "círculo cercano", incluida su esposa, Cilia Flores.



"Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes (...) han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa", dijo Maduro durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela.



Maduro agregó que su esposa "es una mujer aguerrida, revolucionaria, combatiente, bolivariana, antiimperialista" y por eso Washington "tampoco podrá" con ella.



Las sanciones estadounidenses incluyen a un supuesto testaferro de Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

El jefe de Estado venezolano dijo que el Gobierno de EEUU es "prepotente" al querer sancionar a funcionarios de otros países como si fueran "el gobierno del mundo" y cree que esta postura fue ratificada hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Estoy rodeado de sancionados, gracias Donald Trump por rodearme de dignidad, eso es como una medalla aquí, cada sanción del gobierno gringo además de ilegal e inútil es una medalla para nosotros los revolucionarios, es una condecoración porque demuestra que somos valientes, corajudos", agregó.



Trump pidió este martes en la ONU ayuda internacional para "restaurar la democracia en Venezuela", donde a su juicio un "régimen represivo" guiado por el "socialismo" ha declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza.



Más tarde, el magnate republicano opinó que un golpe militar contra el Gobierno de Maduro podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país.