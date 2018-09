Kim invita a Moon a la montaña sagrada de Corea del Norte

Seúl, Corea del Sur.

El monte Paektu es un volcán activo y el punto más alto de la península de Corea. Para los coreanos, esta montaña es sagrada y representa la cuna espiritual de un pueblo dividido en dos estados.



Según la leyenda, el monte Paektu fue el lugar de nacimiento de Dangun, quien fundó el primer reino coreano hace mas de 4,000 años.



Dotada de un gran simbolismo, la montaña de 2,744 metros se menciona en el primer verso del himno nacional surcoreano. Además, "Vamos al monte Paektu" es una canción popular en Corea del Norte que promueve la lealtad hacia el líder Kim Jong Un.





El jueves, como último acto de la visita de tres días del presidente surcoreano Moon Jae-in al Norte, ambos líderes visitaron juntos la montaña.



"El monte Paektu es la montaña espiritual del pueblo coreano", declaró el portavoz del surcoreano a la prensa.



Para los norcoreanos, fue también en esta montaña donde Kim Il Sung, fundador del estado norcoreano y abuelo del actuar líder, estableció un campamento militar clandestino durante la resistencia al dominio colonial japonés (1910-1945) sobre la península.





Las biografías oficiales dicen también que el monte Paektu fue el lugar de nacimiento de Kim Jong Il, su hijo y sucesor, pero según los historiadores, este último habría nacido en una base soviética en Siberia, lugar de exilio de su padre.



La dinastía Kim se proclama de "sangre Paektu", y esta montaña volcánica es un escenario predilecto para los murales de propaganda de los primeros líderes, omnipresentes en el Norte.



Kim Jong Un la visita regularmente. En diciembre, durante su última visita conocida, caminó hasta la cima del monte antes de proclamar su discurso de Año Nuevo en el que habló de las actuales aperturas diplomáticas.

A pesar de que el monte Paektu es sagrado en ambos lados de la frontera, los surcoreanos sólo pueden visitarla por su lado chino.



La frontera entre China y Corea del Norte pasa por la caldera volcánica de la montaña, en donde se encuentra el imponente Lago del Cielo.



La Guerra de Corea (1950-1953) concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz. Así, las dos Coreas continúan técnicamente en guerra, un conflicto que colocó una frontera impenetrable entre los dos estados y prohibió cualquier interacción civil entre ellos.



La presidencia surcoreana señaló que el presidente Moon declaró: "Me había prometido a mi mismo que visitaría el monte Paektu desde Corea del Norte, y no desde China", mientras se encontraba a bordo del avión que lo llevaría a su tercera cumbre en Pyongyang.