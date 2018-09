Trump eleva sus ataques contra el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó de nuevo al fiscal general, Jeff Sesion, en una entrevista publicada el miércoles, en la que ridiculiza al que es el principal obstáculo para que la Casa Blanca detenga la investigación sobre la posible colusión rusa en las elecciones de 2016.

"No tengo ningún fiscal general. Es muy triste", dijo Trump al sitio de internet Hill.TV, en lo que parece una medida de presión para que Sessions renuncie.

"Estoy muy triste por Jeff Sessions, porque él vino a mí. Fue el primer senador en apoyarme. Quería ser fiscal general y no lo vi", expresó.

Trump criticó al principal funcionario en ejecución de la ley por recusarse de participar en la investigación sobre la posible colusión de Rusia con la campaña del presidente para influir en las elecciones de 2016.

El magnate inmobiliario también mostró su frustración con Sessions por el continuo flujo de inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos por la frontera de México.

"No estoy contento por la frontera, no estoy contento con muchas cosas, no solo con esto", dijo Trump en el video colgado en The Hill, una página de noticias que cubre la actualidad de la política estadounidense.

Sessions anunció oficialmente el 2 de marzo de 2017 que no supervisaría o participaría en la investigación sobre Rusia, ahora en manos del fiscal especial Robert Mueller, unas palabras que causaron malestar en el presidente.

Sessions tomó esta decisión porque había trabajado en la campaña de Trump, y porque tuvo contactos con el embajador de Rusia durante esa época.

"Resultó que no tuvo que recusarse. En realidad, el FBI informó poco después de que no había ninguna razón para que se recusara a sí mismo. Es muy triste lo que sucedió", dijo Trump en la entrevista.