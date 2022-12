Samuel Eto’o agrede a fan que lo grababa tras el Brasil-Corea

Ricardo desveló que llegó a sentirse intimidado por el mandatario camerunés. “Quería ver qué había pasado, pero vino Eto’o hacia mi, imaginaba que estaba grabando, se me encaró por eso y pensaba que me iba a agreder. Le pregunté qué pasó y no podía articular palabra de lo enojado que estaba. Los que estaban con él se lo llevaron”, explicó.

El periodista de La Opinión reconoció que no llegó a entender lo que estaban diciéndose Eto’o y el aficionado. Tras el golpe tampoco pudo localizar al agredido y tampoco llegó ningún polícia a la zona con la que poder descurbrir más información.

Una hora antes del incidente, la exestrella de la NFL, Chad Johnson (Ochocinco), publicó una foto con Samuel Eto’o en las instalaciones del Estadio 974.

La selección de Camerún fue eliminada en la fase de grupos no obstante una victoria sobre Brasil.