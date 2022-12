Sterling vuelve a entrenamientos de Inglaterra tras susto familiar

Raheem Sterling entrenó el viernes con la selección de Inglaterra tras regresar a Qatar, en las horas previas del duelo de cuartos de final del Mundial contra Francia.

Sterling no participó en el partido de octavos de final contra Senegal (3-0) después de regresar a Inglaterra, debido a un robo en su hogar. En ese partido, Harry Kane estuvo apoyado en el ataque por Phil Foden y Bukayo Saka.

La Federación Inglesa (FA) anunció el jueves que el atacante del Chelsea iba a regresar a la convocatoria y el viernes volvió a estar en el campo de entrenamiento de Al Wakrah Sports Club junto a los otros 24 miembros de la plantilla de Inglaterra.

A pesar de su regreso al entrenamiento, no parece probable que Sterling esté en el once inicial de Southgate contra Francia, pero su presencia ofrece al técnico de los Three Lions una potente opción desde el banquillo, junto a Marcus Rashford y Jack Grealish.

Medios británicos informaron sobre un robo con intrusos a mano armada en la casa del jugador acontecido en la noche del sábado, mientras la familia de Sterling se encontraba dentro.