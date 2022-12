Continúan los octavos: Los partidos del domingo en Qatar

Tras la derrota en la última jornada de la primera fase contra Túnez, cuando Francia jugó con un equipo ‘B’ por estar ya clasificada, Didier Deschamps volverá a su once de gala, con todos los pesos pesados, incluido el cuarteto atacante Griezmann-Mbappé-Dembélé-Giroud.

El duelo entre Senegal e Inglaterra comenzará a la 1:00pm, horario de Honduras . Se podrá ver por TVC Plus (señal privada) y App de Tigo Sports.

Cabe señalar que los ganadores de las llaves Francia vs Polonia y Senegal vs Inglaterra se enfrentarán posteriormente en la fase de cuartos de final en donde ya está definido el primer cruce que es el Argentina vs Países Bajos.

LOS PARTIDOS DEL DOMINGO EN EL MUNDIAL DE QATAR (HORARIOS DE HONDURAS)

Francia vs Polonia (9:00am, transmite Canal 5 y App de Tigo Sports)

Senegal vs Inglaterra(1:00pm, transmite TVC Plus (señal privada) y App de Tigo Sports)