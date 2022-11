”Hay muchos jaques mate, no solo en el ajedrez, sino también en la vida. Me gustaría mucho ser el que le dé jaque mate a Messi” , señaló en tono jocoso.

“Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición”, dijo.

“No persigo récords, los récords llegan. Batir a Eusebio sería especial por ser Eusebio. Pero no pienso en eso, si no en ganar el torneo. No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros los morenos. La gente dice que estoy en el final de mi carrera... Ya con lo que he hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal”.

Veterano:

“Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho”.

Portugal y favoritos: