Benzema recibe permiso y podría estar en la final del Mundial

Según información de diarios españoles y franceses, Karim Benzema tiene el permiso de Real Madrid si deseara viajar a Qatar para presenciar la final de la Copa del Mundo el domingo próximo entre Argentina y Francia en el estadio Lusail.

El periódico deportivo español As informó que la decisión final será de Benzema puesto que desde el club merengue no pondrán objeciones ya que el atacante sigue formando parte de la lista francesa de 26 futbolistas habilitados para jugar la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR: LA MALDICIÓN DEL BALÓN DE ORO QUE PERSIGUIÓ A BENZEMA

¿Puede jugar Benzema la final? es la pregunta que surgió en las últimas horas. Deschamps puso fin a los rumores. “Sobre Benzema, saben la situación. No sé quién ha dicho que podría volver. (...) Me encargo de 24 jugadores aquí. No me encargo de los que no están como Kimpembe o Pogba también”, dijo el 29 de noviembre.