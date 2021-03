Consejos de maquillaje para piel grasa con acné

El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. Causa puntos blancos, puntos negros o granos.

El acné es más común entre los adolescentes, aunque afecta a personas de todas las edades.

María Juana Hernández, profesional del maquillaje y maestra en el Centro de Belleza Millenium, dice que puede tener su origen en las variaciones hormonales o agresiones externas como el estrés o la contaminación.

La piel grasa es sobre todo brillante y más gruesa. También se caracteriza por los poros dilatados y los puntos negros localizados en el eje medio del rostro o zona T; es decir la frente, la nariz y el mentón. Puede igualmente venir acompañada de comedones blancos o rojos y de acné.



Maquillaje, ¿si o no? Según la maquilladora profesional, Johana Matta, la piel grasa es aquella que produce exceso de sebo, tiene una apariencia brillante y se pueden apreciar fácilmente los poros, algunas pieles tienen tendencia a desarrollar granitos.

“La mayoría de personas que contratan servicio de maquillaje son de piel grasa o mixta”.

Asegura que no hay razón para dejar de usar maquillaje, si no hay alguna sospecha que este sea el causante del brote de acné de la persona que lo padece.

“Si el maquillaje está bien escogido, no va a empeorar el curso del acné”, opina Matta.

Las horas de descanso son elementales, tener una rutina facial en la mañana y en la noche, cuidar tu alimentación e hidratar tu cuerpo y piel son algunas de sus sugerencias para que reducir brillo del rostro.

Productos indicados. La experta del maquillaje, María Hernández, agrega que, “podemos maquillarnos frecuentemente, siempre y cuando se utilicen los productos adecuados para el tipo de piel grasa, estos deben ser productos hipoalergénicos, dermatológicamente aprobados y no comedogénicos; además, productos “oil-free” para bajar las probabilidades de desarrollar acné cosmético”.

Según la experta, para que la piel no brille es recomendable siempre limpiar bien el rostro antes de realizar cualquier rutina de maquillaje, utilizar preparadores de piel o Primer que sean libres de aceite y mates.

“Si preparamos correctamente nuestra piel con los productos adecuados, utilizamos bases y polvos mate y fijador al final del maquillaje, entonces nuestra piel no se pondrá brillante”, dice Hernández.

Eviten utilizar en exceso los matificantes. Un error que muchas cometen es aplicar demasiado iluminador o rubor satinado; eso hará que se resalten más las imperfecciones, agrega Matta.

La artista del maquillaje Eva Villar para la revista Vogue, advierte que hay que tener dos precauciones a la hora de usar el iluminador: la primera, que en una piel grasa no deben iluminarse las zonas que tienden a brillar, es decir, debe evitarse usar iluminador en frente, nariz, mejilla interna y barbilla.

La segunda precaución es que lo más recomendable es tender a usar iluminadores formulados en polvo y no en crema.

Aclarando esto, hay que destacar, que el truco de los polvos compactos es retocar utilizando primero el tisú para eliminar excesos y a continuación aplicar polvos translúcidos solo con la yema de los dedos sobre las zonas que más grasa desprenden (zona T).

Ayuda especializada. Si tienes acné lo más recomendable es acudir con tu dermatólogo de preferencia, sugiere Hernández. Si el acné es grave él podría indicarte si puedes usar o no maquillaje. Recuerda, “lo más importante es cuidar tu piel y dejarla respirar”.



Consejos para maquillar piel grasa o con acné:



1. Siempre debemos mantener hidratada nuestra piel, por lo que para ello debemos no solo aplicar una crema específica, sino que también beber muchísima agua.



2.Utilizar productos que no sean nada agresivos, ya que podría producir sequedad que podría derivar en un efecto contrario y fomentar la producción de sebo.



3. Una vez que la cara está limpia e hidratada, es cuando debemos elegir el maquillaje.



4. Utilizar corrector verde que nos ayudará a neutralizar las tonalidades rosáceas, que son comunes en este tipo de piel.



La mayoría de personas que padecen de piel grasa o con acné, tienen dificultades a la hora de maquillarse. Por eso es recomendable que busquen ayuda con las especialistas del maquillaje. Además, consultar dermatólogos que evalúen su piel y les digan si realmente es recomendable utilizar ciertos productos.



-Consejos de María Juana Hernández

Hay que saber que tanto el maquillaje como las brochas son de uso personal, no hay que compartir los productos con nadie.



La limpieza de las brochas, aunque sean las de uso personal siempre hay que lavarlas y desinfectarlas mínimo una o tres veces a la semana, depende del uso.



Mantener los productos tapados o cerrados, ya que si permanecen abiertos reciben polvo o algún tipo de bacteria.



Utilizar productos que estén elaborados con minerales o ingredientes naturales.



- Consejos de Johana Matta

Evita dejar tus cosméticos cerca del baño, sin darte cuenta te podrías estar aplicando algún tipo de hongo o bacteria.



El maquillaje es personal, no deberías compartirlo con nadie más, ni siquiera con tu mamá o alguna hermana.



Revisa si tu maquillaje está vencido, es fácil reconocerlo porque los cambios son evidentes, por ejemplo, una máscara seca, un labial que huela mal , entre otros.









- Productos a evitar

Se aconseja evitar los maquillajes que obstruyan el poro, los correctores muy cremosos y los coloretes en crema. Mejor si son en stick o en formato compacto no oleoso.



- Importancia de la prebase

Se recomienda el uso de prebases ya que tienen efecto matificante, cierran los poros y previenen los brillos. Elegir una que contenga agua y no grasa, ayuda a que el maquillaje dure más.



- Respecto al maquillaje de ojos

Hay que tener muy en cuenta el maquillaje de los ojos, por ejemplo, utilizar las sombras en polvo compacto, porque combaten el aceite natural que genera la piel. Recuerda aplicar la sombra con un pincel y no con los dedos para dar un acabado perfecto a la difuminación.



- Párpados

Tener la piel grasa implica que la piel de los párpados también suele ser grasa, por tanto es necesario aplicar una prebase antes de maquillarlos y usar sombras al agua minerales.