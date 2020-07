París experimenta con su primera pasarela de moda digital

Para que no todo quede en manos de las redes sociales, la Federación se ha preocupado por mostrar su peso como madrina y protectora del gremio desplegando todo tipo de iniciativas.Entre ellas, una revista virtual con entrevistas, vídeos tras las bambalinas e inspiración; una serie de eventos como conferencias, conciertos y visitas culturales, o un muestrario digital de las colecciones reservada a profesionales.Pero la experiencia,, como confirmó la institución recientemente, tiene mucho de experimental y de desafiante para los diseñadores."Ha sido difícil no poder trabajar físicamente con mis artesanos, pero como en cada crisis hay una oportunidad. Lo bueno de este formato es que nos permitirá centrarnos en lo que queremos transmitir, y no preocuparnos por a quién ponemos en primera fila o segunda", dice por teléfono el diseñador italiano Maurizio Galante, miembro de la Alta Costura, que mostrará sus creaciones el lunes.Si Galante prefiere guardar la sorpresa de cuál será el formato en que decida presentar la decena de estilismos que compondrán su colección, reconoce que en su carrera siempre ha desconfiado de los grandes espectáculos en la moda.Firmas como Chanel , conocidas por sus faraónicas pasarelas, con gastos que pueden superar el millón de euros, no han querido tampoco adelantar pistas sobre sus desfiles de este lunes y martes, pero el formato resultará para ellas un reto de puesta en escena.Aunque, indudablemente, lo más simbólico es el combate a contrarreloj que ha supuesto la presentación de colecciones cuya confección ha estado bloqueada durante semanas por las medidas de confinamientoEn España, en el taller de Palomo Spain , al cierre forzado del taller le siguieron las demoras o cancelaciones en la recepción de tejidos, lo que ha obligado a su creador, Alejandro Gómez Palomo (28 años), a tirar de ingenio."Durante este tiempo pudimos parar y dedicarnos más al proceso creativo. Pudimos reflexionar y valorar ese tiempo que muchas veces nos falta. Por eso decidimos hacer una colección que tuviera relación con el contexto que vivimos, en el que la naturaleza recobra su importancia frente al ser humano, las ciudades...", cuenta Palomo., se presentará en un vídeo que ha sido rodado en Madrid con prendas realizadas con tejidos de temporadas anteriores, un guiño ecológico y un llamamiento -cada vez más potente por parte de todos los creadores- a que la industria reduzca la velocidad. EFE