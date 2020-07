Dior presentará este mes su colección Crucero

La "maison" francesa Dior ha anunciado que su colección Crucero, cuyo desfile previsto para mayo fue anulado por la pandemia de coronavirus, verá la luz finalmente en julio.



Su presentación estaba programada para el 9 de mayo en Lecce, en la Puglia italiana, y ha sido trasladada al 22 de julio en esa misma ciudad, aunque en este caso el desfile tendrá lugar sin público y dentro del respeto de las normas sanitarias en vigor.



La colección mantiene su homenaje a esa región, tierra de nacimiento del padre de la directora creativa, Maria Grazia Chiuri, que señaló en videoconferencia que se trata de un proyecto muy personal.

"Se lo quiero dedicar a mi padre porque me enseñó a creer en mí misma y en el futuro incluso en tiempos difíciles", indicó la diseñadora, que apuntó que han involucrado a artesanos de la zona y quieren concienciar del valor de la artesanía y de la importancia de que las nuevas generaciones inviertan en ella para que no se pierda.



Su futura celebración, según el presidente y director general de Christian Dior Couture, Pietro Beccari, envía un mensaje de optimismo y esperanza tanto para el público como para los trabajadores del sector.



A diferencia de marcas como Saint Laurent, Gucci o Michael Kors, que han indicado que en 2020 marcarán su propia agenda en el lanzamiento de los desfiles y no se ajustarán a las oficiales, Dior dejó claro que seguirá formando parte del calendario parisino.

"Seguiremos el ritmo de la Semana de la Moda. Dior desfila en París y hay mucha gente allí que espera que sigamos ese ritmo. Hay mucho negocio involucrado, por no hablar de la tradición. Creemos que la inyección de novedades es importante en nuestro negocio", apuntó Beccari.



La cita de la alta costura, prevista para este julio, fue anulada por la Federación francesa de Alta Costura y Moda el pasado marzo debido a la crisis sanitaria.



Dior avanzó que aunque no tendrá un desfile en directo prepara "una sorpresa" para entonces, sin querer desvelar el formato de esa futura presentación.

Su enfoque, según el presidente, es "pragmático" y se adapta día a día a la situación. Para la Semana de la Moda de septiembre, la primera tras el parón por la pandemia, sí esperan poder presentar su colección "con algo de público, o con todo el aforo completo".