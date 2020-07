Los 5 tonos de rubio más “trendy”

Dicen que “los caballeros las prefieren rubias”, cierto o no, todas alguna vez han deseado serlo. Y para las fans de este color de pelo, existen cinco tonalidades para llevarlo.



Las tendencias más cómodas, eso sí, se mantienen. Hablamos del ya clásico balayage, el bronde. La clave de su éxito consiste en no acudir al salón todos los meses, son colores muy cómodos de llevar porque no necesitan ser retocados continuamente. Además de ser cambios sutiles que aportan luz a la melena pero sin pasar a un rubio muy radical.



Pero si hablamos de rubios en sí, debemos mencionar el beige, el dorado y el arena. Se buscan estas tonalidades porque el objetivo es dar luz al rostro, luminosidad. Aunque tenemos esta opción, no descuidamos a los rubios muy platinos, que también se siguen llevando con efectos de raíz.



El smoky gold es un rubio cálido de base oscura gracias a los matices dorados y ahumados. No requiere demasiado mantenimiento. Adecuado tanto para mujeres rubias como morenas, el trabajo de balayage permite personalizarlo al milímetro para adecuarlo al tono base combinando matices dorados, café expreso y tonos ceniza.

Smoky gold Honey cálido rubio dorado Arena Margot Robbie lleva el rubio con raíces a la vista o platinum roots.