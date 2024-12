Nasralla y Jorge Cálix pueden aspirar a un cargo de elección por el Partido Liberal, pese a lo que dice Luis Zelaya

2

El miembro del CCEPL, José Luis Moncada, explicó a LA PRENSA Verifica que los estatutos no prohíben que Nasralla y Cálix puedan aspirar a un cargo de elección popular por el Partido Liberal, pues ya fueron reconocidos como miembros de la institución rojiblanca.“Ese artículo (el 9) lo que dice es que hay que tener cuatro años de militancia en el partido para poder aspirar a ser autoridad del partido, pero para un cargo de elección popular, ya sea precandidato de la República a la presidencia, diputado, alcalde o regidor”, aclaró.Señaló que estar en el censo o no de la institución rojiblanca no es requisito, y ya con su membresía como miembro, puede aspirar a la presidencia o cualquier cargo de elección popular.“No hay exigencia que haya votado por el Partido Liberal y haya estado en el censo, Salvador dice que votó dos veces (al Partido Liberal), tanto a José Azcona como Carlos Flores; no tenemos el censo de esa época, pero eso no es requisito. La verdad que ya es miembro y con eso puede aspirar y Jorge, pues también fue liberal”, consideró.Por su parte, la secretaria de comunicaciones del CCEPL, Marcia Villeda, consideró que uno de los derechos que tienen Nasralla y Cálix como miembros del Partido Liberal es poder participar en un cargo de elección popular.“El Central Ejecutivo, que es la máxima autoridad del Partido Liberal, ha admitido a estos individuos de la política como miembros. Tienen deberes y donde tienen derechos y los derechos les confiere el poder participar electoralmente a un cargo de elección popular”, expresó.El capítulo IV del artículo 22 del Reglamento General de los Estatutos del Partido Liberal estipula que todos los miembros o militantes del Partido Liberal tienen derecho a elegir y participar en cargos de elección popular.“Elegir y ser electos para cargos del Partido y para cargos de elección popular”, señala el numeral 2 del artículo 22.Ante esto, José Luis Moncada, del CCEPL, reiteró que, con base en la normativa interna del partido, “con que se sea miembro y que cumpla todos los que son las obligaciones y derechos del artículo 22 del Reglamento de los estatutos, por eso fue que se autorizó el reingreso de Jorge Cálix y de Salvador el ingreso”.