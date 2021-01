Omar Leiva se marcha de Honduras tras recibir amenazas de muerte por denunciar sobornos en el arbitraje

San Pedro Sula, Honduras

El fútbol es Honduras es salpicado por nuevos actos de corrupción luego de que el exárbitro Omar Leiva, reveló intentos de soborno del que fue objeto hace unos años atrás.

Dos días después de sus polémicas declaraciones, el juez de línea informó este viernes que decidió irse de Honduras luego de que el jueves en horas de la tarde, recibió amenazas de muerte tras sus acusaciones.

"He tomado la decisión de abandonar el país. Ayer recibí amenazas bien fuertes, se me cruzó una camioneta y me dijeron que ya me tenían ubicado. Sabía que esto se venía venir y tomé la decisión de irme", declaró Omar Leivar en declaraciones brindadas al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

El árbitro asistente dio detalles de la amenaza que recibió y señaló que teme por su vida y la de su familia.

"Miré la muerte. Bajaron el vidirio y me gritaron basura, para esto que ya es suficiente. Estoy vivo porque Dios es grande, me ha guardado con mi familia, todo el pueblo sabe son los responsables, no traten de eliminar a la gente buena", indicó.

Leiva no ocultó el dolor que le produce tener que dejar a sus familiares y salir del territorio hondureño.

"Por nuestra propia seguridad no puedo decir donde irme, me duele dejar a mis seres queridos. Dejar esta carrera en mi país, pero todo cae por su propio peso. Me han expuesto más de lo que ya estaba, solo les digo que van a quedar marcados, tengan dignidad y renuncien, paren esto".



Por último el juez de línea le hizo la invitación a sus compañeros árbitros para que denuncien los actos de corrupción.

"Invito a los árbitros que saben cosas y tienen pruebas que paren esto. Hablen de frente, nuestra vida y la de mi familia peligra, me puse la mochila de valiente. Personas armadas los han agarrado del cuello en los camerinos, solo han agachado la cabeza, ya basta",dijo.

Omar Leiva dijo sentir temor por su vida luego de revelar la información de sobornos.

Denuncia

La denuncia de Omar Leiva es que personas de uno de los equipos que estaban disputando la final del Apertura 2013-2014 en Tocoa, Colón, que la jugaron Real Sociedad contra Real España, les ofrecieron 10 mil dólares.

“Yo estoy concentrado con mis compañeros, me llamaron a mi teléfono y les dije: ‘señores, me disculpan, no puedo aceptar estas cosas, solo voy a hacer mi trabajo, soy profesional. No los voy a aceptar, pero tampoco les voy a afectar’. Me dijeron: ‘ok, no quieres a tu familia’, y me cortaron la llamada. Esto es grave”, denunció el árbitro catracho.

“Yo agarré ese dinero el lunes que regresé, el que dejaron tirado, y fui a buscar a mi amigo que utilizaron y hablé con su papá y le conté: Me expuso y vengo a devolverle este dinero. Eran 10 mil dólares, cinco mil para el ingeniero Óscar Velásquez y cinco mil para mí. Gracias a Dios tuve la valentía de llamarlos y decirles que lo fueran a traer después de la final”.

Leiva no quiso involucrar a sus dos compañeros restantes de la cuarteta que pitaron ese partido, que la comandaba Melvin Matamoros de principal y Erick Andino de cuarto árbitro.