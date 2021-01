¡Escándalo! Árbitro Omar Leiva denuncia sobornos para amaño de partidos en el fútbol hondureño

San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol hondureño es salpicado por nuevos actos de corrupción. El juez de línea Omar Leiva ha denunciado que varios árbitros han recibido sobornos y coimas para ayudar a equipos a ganar títulos en la Liga Nacional.

Leiva habló en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional y confesó que lo intentaron sobornar con 10 mil dólares, 5 mil para él y la otra mitad para Óscar Velásquez, quien es el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación de Fútbol de Honduras.

“Yo estoy apesarado porque se están quedando callados árbitros valientes. No ha sido fácil lo que estoy haciendo. Les pido a los compañeros que respalden algo. Yo me estoy poniendo en riesgo, por no aceptar 10 mil dólares en un partido de fútbol, 5 mil para el presidente de la Comisión de arbitraje y 5 mil para Omar Leiva y las pruebas aquí están”, dijo Leiva en su intervención radial.

El árbitro asistente no se anduvo por las ramas y reveló los nombres de los involucrados. “Óscar Velásquez. Me fueron a dejar 10 mil dólares a mi casa. Yo les dije que no podía recibirlo y tuve la valentía de rechazarlo”, confesó.

El árbitro Omar Leiva dijo sentir temor por su vida luego de revelar la información de sobornos.

“Esto es algo delicado, pero cuando uno no tiene cola que le pisen y tiene las pruebas. ¿Por qué temer? Tengo las pruebas de que mis hijos vieron ese dinero y miraron como devolví ese dinero. Ese es el legado que le dejo al arbitraje. Ese el problema de este país, que tenemos miedo. El fútbol está como la política, los árbitros no quieren a los que están en la Comisión de Arbitraje, no nos permiten quemar llantas”, indicó.

FINAL DEL CLAUSURA 2013

Leiva reveló que el intento de soborno fue para la final del Torneo Clausura 2013 que disputaron Real Sociedad y Real España en Tocoa, Colón. Aseguró que una persona de esos equipos le ofrecieron el dinero. El línea seguía relatando el intento de soborno.

“Yo estoy concentrado en un partido muy importante. Me llaman de un teléfono de un amigo mío, excompañero del colegio, lo contesto porque es mi amigo y respondo porque lo tengo registrado. Me pasa a X persona y me dice, Omar Leiva, fíjate que necesito que por lo menos empatemos el partido”.

El 15 de diciembre de 2013 Real España conquistó el título del Clausura 2013 tras vencer 3-1 en penales a Real Sociedad.

El abanderado añade: “Es una gran final entre Real España y Real Sociedad allá en Tocoa. Ya escucharon, esta decisión la tomé yo con mi familia. Sé el riego que estoy corriendo y mi familia, no tengan miedo. Hay compañeros que me han llamado, preparadores físicos, excompañeros de Comisión de Arbitraje, árbitros activos. No tengan miedo. Es difícil que llevés prueba y te cierren las puertas”.

AMENAZADO

Al no aceptar el soborno, Leiva desvela que fue amenazado. “Me llamaron a mi teléfono y les dije; señores, me disculpan, no puedo aceptar estas cosas, solo voy a hacer mi trabajo, soy profesional, no los voy a aceptar pero tampoco les voy a afectar. Me dijeron: Ok, no querés a tu familia y me cortaron la llamada. Esto es grave”.

Leiva rompió a llorar en un momento de la entrevista, señaló directamente a Óscar Velásquez, quien lo llamó varios días después de la final para avisarle que tenía un encargo en su casa. “Llamé a mi esposa y a mis hijos, les dije que se fueran de la casa. Tal vez así la Comisión de Disciplina hace algo. Yo estoy en un partido importante y tener a mi familia así… esto no es fácil. Dejaron el dinero tirado en mi casa”, dijo entre lágrimas.

“El lunes que vengo después de la final, voy a recoger a mi familia en un lugar seguro. Esto es lo que no conoce la gente que no sabe del arbitraje, lo que nos hacen a los árbitros de la filial de San Pedro Sula”, agregó.

Óscar Velázquez, actual presidente de la Comisión de Arbitraje, fue uno de los mencionados.

Prosiguió: “Yo agarré ese dinero el lunes que regresé, el que dejaron tirado y fui a buscar a mi amigo que utilizaron y hablé con su papá y le conté: Me expuso y vengo a devolverle este dinero. Eran 10 mil dólares, cinco mil para el ingeniero (Óscar) Velásquez y cinco mil para mí. Gracias a Dios tuve la valentía de llamarlos y decirles que lo fueran a traer después de la final”.

Leiva conformaba la cuarteta arbitral de esa final en Tocoa con Melvin Matamoros, juez central, y Erick Andino. “Eso es lo que tengo entendido. El árbitro de ese juego era Melvin Matamoros, el cuarto era Erick Andino. Pero yo doy fe de lo que me sucedió a mí, de ellos no puedo especular. Entonces fui a dejarlo”.

“En este país lastimosamente. Gracias a Omar Leiva ese dinero fue devuelto. ¿Cuál es la represalia que hay para mí? Esta es una bomba de tiempo que lo saben los directivos y los periodistas. Las pruebas están en la Comisión de Disciplina del arbitraje”, manifestó.

Confirmó que las personas que lo intentaron sobornar, quisieron regalarle 50 mil lempiras por su rectitud en ese momento. “Les dije, no señores, gracias y no lo tomé. El problema es después lunes, martes y miércoles que el compañero asistente (Óscar Velásquez) me llama y me dice: Omar, te dejaron un encargo en mi casa. Me llamó lunes, martes, miércoles y le dije; hermano, si usted tiene negocios sucios llámelos y que se lo entreguen a usted porque yo los 10 mil dólares los devolví”, finalizó.

Leiva sigue siendo árbitro activo, pero no es tomado en cuenta por la Comisión para dirigir. Solicitó a Benigno Pineda estar en uno de los juegos de la finalísima para retirarse; sin embargo, todavía sigue esperando una respuesta.