En un 53% disminuye asistencia a los triajes móviles y fijos

San Pedro Sula, Honduras

La cantidad de pacientes que asisten a las brigadas móviles ha bajado en un 53%, por lo que las autoridades de Salud de San Pedro Sula hacen un llamado a los pobladores para que acudan a los triajes que se realizan en los barrios y colonias para captar personas con síntomas de covid-19.

Desde que se implementaron los triajes tanto fijos como móviles en San Pedro Sula, se han atendido a más de 40,000 personas, tomando 16,373 muestras para procesar PCR, se han hecho 2,189 pruebas rápidas y entregado 8,184 kits de tratamiento Maiz.

2,189 Sampedranos se habían recuperado hasta la semana pasada de covid-19, según los datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, indicó que en los triajes móviles también se le brinda atención integral a los ciudadanos así como la vacunación.

Desde el inicio de la pandemia, San Pedro Sula registra más de 10,200 casos de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos supera los 430.

Aunque se ha visto un leve descenso de los casos y hospitalizaciones por coronavirus, las autoridades de Salud piden a la población no bajar la guardia y seguir con las medidas de bioseguridad como el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y gel de manos a base de alcohol y mantener el distanciamiento de al menos dos metros entre las personas.

De la Unidad Estabilizadora Municipal egresaron 19 ciudadanos esta semana.

Egresos

La semana recién pasada, la Unidad Estabilizadora Municipal dio el alta médica a 19 ciudadanos que lograron vencer el covid-19, con ellos suman más de 550 egresos.

Asimismo, fueron remitidos de los hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez, 22 pacientes para continuar con su recuperación.

“Estoy agradecido con todo el personal por el apoyo incondicional y las muestras de afecto y cariño para con cada uno de nosotros”, expresó Migdonio Meraz Díaz, a su salida.

“Están haciendo un excelente trabajo, habría que estar aquí para verificarlo y vivir. Les felicito y les agradezco en nombre mío y de mi familia”, dijo Meraz Díaz.

Marco Roberto Durón, quien también recibió el alta médica, dijo: “No tengo palabras para expresarme de la manera en que me atendieron. Una segunda vida que me regaló Dios, y hay que cuidarla”.

“La verdad que no tengo cómo pagarles a ellos (médicos y enfermeras), les agradezco muchísimo la atención, la manera en que me trataron todos, me voy bien satisfecho en todos los aspectos”, agradeció.