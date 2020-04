Científicos detectan 10 nuevos síntomas del COVID-19

SAN PEDRO SULA.

Aunque la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades coinciden en que los síntomas más claros del COVID-19 son fiebre y tos seca, la comunidad médica y científica ha identificado 10 nuevos síntomas de la enfermedad.

Entre estos síntomas, figuran: confusión repentina, labios o cara azul, diarrea o problemas intestinales, conjuntivitis, pérdida del olfato y gusto, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, malestar muscular y lesiones en los pies.

10 Síntomas Un paciente con COVID-19 puede presentar más de 10 síntomas.

Desde que lo detectaron a finales de 2019 en Wuhan, China, el cuadro sintomático que desencadena el COVID-19, hasta que llegó a Honduras, consiste de manera resumida, de acuerdo con médicos, en fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar, mas esta nueva enfermedad tiene decena de caras.

“El primer día de la enfermedad estaba trabajando, sentí frío y calentura y una tos que me daba por ratos. También me dio diarrea, no sentía olor, ni el sabor a la comida. Y un gran nerviosismo.

También me temblaba el pecho. Yo ya llevo 12 días enfermo, mi mujer lleva cuatro y solo ha tenido fiebre y tos”, relató Omar Ríos, un hondureño de 40 años residente en Maryland, Estados Unidos.

2 días Después del segundo día de haberse expuesto al virus, la persona comienza a sufrir los síntomas.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, los síntomas se manifiestan entre los 2 y 14 días después de que la persona se expuso al virus indistintamente de su raza.

“Esta es una enfermedad de altibajos. Hace una semana sentía que los síntomas no eran fuertes y pensé que me recuperaría pronto; pero después tuve dificultades para respirar y antenoche hasta escupí un coágulo de sangre”, explicó Ríos.

En Honduras

En Cortés, el departamento de Honduras que más casos ha registrado, los pacientes han experimentado todos los síntomas detectados en personas contagiadas con COVID-19 en China, Europa y Estados Unidos y no ha existido un signo que marque una diferencia, según médicos consultados por Diario LA PRENSA.

“No hemos visto ninguna diferencia en los pacientes que hemos atendido. Nosotros hemos visto a las personas con los mismos síntomas que presentan las personas con COVID-19 de Europa o China, por ejemplo”, dijo el médico Omar Jananía, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.

Una enfermedad de muchas caras Quienes están contagiados con COVID-19 no solo sufren tos y gripe, en cualquier momento les aparecen erupciones en la piel, ronchas rojizas y también llegan hasta escupir sangre

En el hospital del IHSS de Tegucigalpa, considerando información ofrecida por la epidemióloga

Marleni Montes, “se han observado solo los síntomas descritos en la revisiones bibliográficas de otros países”.

Desde que el virus salió de China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que “los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca.

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual”, a la vez, ha advertido que “algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal”.

La OMS estima que alrededor de una de cada seis personas que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

Entre estos pacientes se encuentran quienes padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes.

COVID-19 en la región 6 de marzo de 2020. Costa Rica y Panamá, los primeros. Costa Rica se convirtió en el primer país de la región en tener el primer caso de COVID-19. Dos días más tarde, Panamá se ubicó como el segundo país tras detectar que una mujer panameña, de 40 años, procedente de España, estaba contagiada. 18 de marzo de 2020. El Salvador, el último.Después de Costa Rica y Panamá, continuaron Honduras, Guatemala y Nicaragua. El Salvador, que tomó las medidas más drásticas, no pudo evitar el ingreso de la enfermedad y ahora, al igual que todo el mundo, desarrolla una estrategia para parar la propagación.

Luisamaría Pineda, epidemióloga del hospital Mario Rivas, de San Pedro Sula, le explicó a Diario LA PRENSA que “además de la tos y la fiebre, que son los síntomas normales, muchos pacientes presentan falta de olfato, pierden sensación gustativa y presentan cuadros de diarrea”.

“De unos 200 pacientes que han llegado al hospital, el 30% son positivos. El 90% de personas con COVID-19 ha tenido fiebre, el 80% tos, el 70% cansancio. Pero hay otros síntomas menos frecuentes”, dijo Pineda.

Rinorrea

Un análisis del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras indica que entre el 5 y 24% de los pacientes sufren rinorrea (nariz congestionada) y entre el 5 y 14% dolor de garganta, otros enfermos de COVID-19 tienen disnea (dificultad para respirar), opresión torácica, expectoración y hemoptisis (tos con sangre).

El universo de signos también incluye síntomas gastrointestinales, como náuseas y vómitos, y en el campo dermatológico, rash eritematoso, urticaria (ronchas rojizas), erupción variceliforme, y en el ámbito neurológico, anosmia, ageusia, alteración de la conciencia y lesión del músculo esquelético.