“Yo no debo nada”, afirma "Pepe” Lobo ante la posibilidad de una solicitud de extradición

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, manifestó en las últimas horas que él no debe nada, esto ante la posibilidad de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, tal y como ocurrió el pasado domingo con el exmandatario Juan Orlando Hernández.

“Yo no debo nada, pero si ellos consideran en base a lo que les dicen los delincuentes allá en Estados Unidos y tienen un caso, yo qué voy a hacer, yo no debo nada”, arguyó Lobo Sosa, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2014.

El expresidente añadió que de existir una solicitud de extradición, “no podría hacer nada, solo pedir serenidad”, al tiempo, que aseguró, de manera jocosa, que se integraría a la Policía Nacional para que no lo “enchachen”, como ocurrió el lunes durante el arresto al extitular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.

RELACIÓN CON JOH

“La única relación que yo he tenido con Juan Orlando (Hernández) básicamente es política, no ha existido una relación personal o de amistad. Yo lo conocí desde la campaña del presidente Maduro, fui a Lempira y a otros lugares. Eso que le señalan a él, no puedo decir si es cierto o no”, declaró Lobo Sosa, en declaraciones a la emisora HRN.

Finalmente, aseveró que cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional, la lucha era contra las maras y pandillas, y que la narcoactividad no estaba presente en ese entonces.