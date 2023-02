Viajeros viven un calvario en el Golosón por escáner dañado

“Es increíble que esto no se puede reparar, me dicen que ya lleva varias semanas de estar dañada esta pieza. No es posible que nosotros estemos atendiendo muy mal a los turistas que llegan a esta ciudad”, dijo Jorge Brower, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba.

“Quisiera ver que los ministros que son parte de la junta directiva de Ehisa vinieran a La Ceiba el día que viene el vuelo de Caymán y vieran lo vergonzoso que es atender esta gente. Creo que estos turistas no van a querer volver a esta ciudad”, agregó