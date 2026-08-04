UNODC y Unión Europea lanzan proyecto anticorrupción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El proyecto se desarrollará en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) y otros actores nacionales que desempeñan un papel estratégico en el fortalecimiento de la integridad pública, el control gubernamental y el acceso a la información.

Esta es una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales del país para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública y la participación ciudadana.

Con la asistencia técnica especializada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC ) y el financiamiento de la Unión Europea, se presentó el proyecto "Fortalecimiento de la Transparencia y la Integridad para Combatir la Corrupción en Honduras".

El proyecto tendrá una duración de 48 meses en el que se invertirán 4,55 millones de euros y beneficiará a diez departamentos entre ellos: Colón, Atlántida, Cortés, Copán, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara, Intibucá, Francisco Morazán y Choluteca.

Este alcanzará a instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.

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"Para la Unión Europea, fortalecer la transparencia y la integridad es fundamental para proteger los recursos públicos y consolidar la confianza ciudadana. Este proyecto reafirma nuestro compromiso de acompañar a Honduras en la construcción de instituciones más sólidas, responsables y cercanas a la población", señaló Cristina Marín, jefa de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Honduras.

"Desde la UNODC acompañaremos a las instituciones hondureñas con asistencia técnica especializada y estándares internacionales derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El proyecto busca transformar la cooperación en capacidades, herramientas y resultados sostenibles que fortalezcan la confianza ciudadana", detelló Gabriel Juárez, jefe de Oficina de la UNODC, Honduras.

Por su parte Ricardo Montes Nájera, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dijo: "Esta iniciativa permitirá fortalecer el control preventivo, la auditoría basada en riesgos y los mecanismos institucionales para proteger los recursos públicos. Nuestro compromiso es convertir los productos del proyecto en mejoras sostenibles para la gestión y la rendición de cuentas".

En tanto, Hermes Moncada, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) destacó que "el acceso oportuno a la información, la transparencia proactiva y la existencia de mecanismos seguros de denuncia son condiciones esenciales para una ciudadanía informada y participativa. Este proyecto contribuirá a consolidar esos derechos y a acercar las instituciones a la población".

La iniciativa contribuirá al fortalecimiento de las capacidades del TSC y del IAIP para impulsar politicas de transparencia; mejorar los sistemas de control y de gestión de riesgos de corrupción; optimizar los mecanismos institucionales de recepción y seguimiento de denuncias; y ampliar los espacios de participación ciudadana mediante las Comisiones de Transparencia Ciudadana y otros mecanismos de auditoría social. De esta manera, se promoverá la vigilancia de la gestión pública, el acceso a la información y el uso de mecanismos seguros de denuncia.

Los tres ejes estratégicos del proyecto que impulsa la UNODOC son:fortalecimiento institucional, control y gestión de riesgos: mejorando los sistemas de control interno, auditoría gubernamental, fiscalización y prevención de la corrupción.

En segundo lugar se encuentra la transparencia, acceso a la información y denuncia segura: fortaleciendo las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la información pública, promover la transparencia proactiva y consolidar mecanismos seguros y confiables para la recepción y el seguimiento de denuncias.

Y la participación ciudadana y auditoría social: impulsando el trabajo de las Comisiones de Transparencia Ciudadana, la vigilancia comunitaria y la participación de mujeres, jóvenes y grupos históricamente excluidos en los procesos de control social.

Con este esfuerzo conjunto, la UNODC, Unión Europea, TSC, IAIP y demás instituciones participantes, reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la integridad pública y la construcción de un Estado más integro, transparente, eficiente y cercano a la ciudadanía, mediante políticas públicas sostenibles que contribuyan al desarrollo democrático de Honduras.