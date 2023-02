Una semana sin agua llevan los animales de Joya Grande

Los empleados del zoo Joya Grande se encuentran entre la “espada y la pared” pues no hay agua para asear las jaulas ni para que los animales beban desde hace una semana.

“Los animales necesitan agua para beber diario y no hay. Hoy viernes 24 de enero no hay energía. La bomba en mal estado se la llevaron a reparar pero es un problema que tiene que solucionarse rápido y no lo la han traído de nuevo”, comentó uno de los empleados a LA PRENSA.

El agua viene de un pozo y alimenta dos tanques instalados en el predio.