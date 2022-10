Turismo da los primeros pasos hacia la recuperación

Dina Núñez , de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (Hopeh), coincidió en que “la recuperación ha sido lenta este año, no hemos llegado ni al 60% de la ocupación nacional; pero creemos que mejorará con nuevas inversiones en el país y políticas públicas que implemente el Gobierno .Trabajar en el tema de imagen país es clave y debe haber incentivos para la inversión”.

El empresario añadió que “en este momento no estamos en los niveles que habíamos tenido. Proyectamos que para 2023 alcancemos el 90% de lo que se tenía para 2019, ya que todavía muchos negocios batallan no solo con la pandemia , sino también con la inflación”.

Reconoció, además, que “una recuperación no es de la noche a la mañana, la pandemia dejó muchas secuelas y los que hemos logrado sobrevivir miramos cómo nos adaptamos al nuevo modelo, pues hay mucho personal que emigró”.

Erick Nassar, expresidente de la Asociación de Bares en San Pedro Sula, recordó que los últimos años fueron dañinos para la vida nocturna porque el tipo de negocio que había era mejor.

“Han quebrado tantos negocios por la economía del país, de la pandemia para acá el rubro no se ha recuperado porque no deja de existir el temor de caer enfermos. Llevo una vida entera en el medio nocturno y feriados como estos nunca han resultado tan favorables porque la gente no sale o se divierten de otras maneras”, especificó.

Jorge Brower, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba, y Julio González, director de Canaturh en Santa Rosa de Copán, convinieron en que todos los municipios se alistaron para el Feriado Morazánico, con una reservación hotelera de más del 90% y con precios accesibles para hacer turismo variado.

Se estima que más del medio millón de personas se movilizaría a nivel nacional durante la Semana Morazánica, aunque aún no hay cálculos de la derrama económica, ya que, según autoridades de Turismo, muchos de estos aprovecharon el asueto para visitar a sus familiares en el interior del país.