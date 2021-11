TSC halla indicios de responsabilidad penal en compra de lámparas LED efectuada por la Enee

Dentro de los hallazgos, el TSC constató que producto del proceso de la Licitación Pública Internacional No. 100-004/2017 “Adquisición de Materiales Eléctricos para Alumbrado Público ”, la junta directiva de la Enee adjudicó a la empresa colombiana Roy Alpha S.A. el contrato para la compra de 56,000 luminarias LED de 35 a 50 watts por un costo de 4,118,320.00 millones de dólares, equivalente a 97,205,009.89 millones de lempiras.

El Informe comprende desde el 1 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2020 y se deriva de la investigación Especial de la denuncia No. 0801-2020-011 presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El ente contralor verificó que la empresa Roy Alpha S.A. presentó las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato, no así la garantía de calidad, incumpliendo lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Contratación de del Estado.

“La Enee recibió la cantidad de 55,993 luminarias; una diferencia de siete respecto a la cantidad licitada, las que no fueron recibidas por estar dañadas. Se facturaron 4,118,320.00 millones de dólares que corresponden a la compra de 56,000 luminarias; sin embargo, en esta facturación la empresa Roy Alpha S.A. no rebajó el valor de las siete luminarias que según el acta de recepción del 9 de febrero de 2018 no se recibieron por estar dañadas”, añade el documento del TSC.

Asimismo, detalla que el 1 de febrero de 2019, autoridades administrativas de distribución de la Enee reportaron a la empresa Roy Alpha S.A el recibo de informe de 88 luminarias en mal estado: 40 de la región del litoral atlántico, 40 de la región de noroccidente y 8 de la región centro sur, con filtración de agua en su interior.