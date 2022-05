Representantes del sector de transporte de carga comunicaron que mañana lunes se llevará a cabo una paralización a nivel nacional desde las 6:00 am, debido a que el Gobierno no les ha cumplido múltiples peticiones socializadas en mesas de trabajo.

Santos Pavón, del sector de transporte de carga, manifestó que “hemos decidido hacer una paralización de labores, ya no nos alcanza para mantenernos con los altos precios de los insumos, es por ello que las asociaciones, cámaras y cooperativas nos hemos unido para protestar”.

Aseguró que no han alcanzado acuerdos con el actual Gobierno, por lo que esperan esta vez sí ser escuchados.

“La necesidad nos obliga a ir a las calles, esperemos que el pueblo nos comprenda, buscamos que se escuchen nuestras quejas, que quiten el peaje de la muerte que está en Yojoa, que se instalen las básculas sobre las carreteras, revisar la tarifa mínima debido a que está desfasada, bajarle a los combustibles, entre otras demandas”, apuntó.

Afirmó que no obstaculizarán las carreteras para no afectar el tránsito vehicular. “Buscaremos la forma que el Gobierno nos entienda y nos escuche, somos un rubro muy importante, no nos paralizamos ni siquiera en pandemia”, agregó.

A inicios de abril pasado, un sector del transporte público de Honduras paralizó sus labores en las principales ciudades y carreteras del país, aduciendo sus directivos que el Gobierno que preside Xiomara Castro no atiendían sus demandas, entre ellas un aumento a la tarifa por servicio.

Los transportistas del servicio urbano, taxis y mototaxis exigieron además una rebaja a los combustibles y un subsidio para todo el sector. También señalaron que sufren los efectos de la extorsión de pandillas que les cobran un “impuesto de guerra”, lo que ha derivado desde hace varios años en la decena de muertes violentas de conductores por negarse a esa exigencia.

El transporte interurbano también resultó afectado debido a que algunas empresas de las principales ciudades decidieron no movilizar sus autobuses por los bloqueos en las carreteras. Miles de personas que se conducían en taxis, autobuses urbanos e interurbanos tuvieron que caminar largas distancias para llegar a su destino.

Tras una larga jornada de protestas, estos fueron recibidos días después por una comitiva del Gobierno para plasmar sus propuestas y presentarlas personalmente a la presidenta Xiomara Castro.