Copeco amplió diciendo que el sismo se percibió en los departamentos de Choluteca y Valle, especialmente, zonas colindantes con el océano Pacífico.

Además, detallaron que el terremoto de 5.2 grados no ocasionó daños materiales, ni personas lesionadas. “A las 3:23 am se registró un sismo de magnitud 5.2 a una profundidad de 57 km, se localizó a 96 km al sur de Amapala, frente a las costas de Nicaragua. Se percibió en Choluteca y Valle y no se reportaron daños”, escribió Copeco en redes sociales.