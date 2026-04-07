Siga en vivo la sesión del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional fue convocado este día a sesión a partir de las 4:00 de la tarde, en la que se desarrollará una agenda clave para el funcionamiento de los poderes del Estado.

Durante la jornada se prevé la presentación de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acto en el que también se juramentará como presidente de este poder del Estado al magistrado Wagner Vallecillo.

Asimismo, el pleno legislativo dará seguimiento a la discusión y posible aprobación de contratos de proyectos de infraestructura, algunos de ellos heredados de la administración anterior.

En la sesión también se presentará un dictamen de reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que incluye, entre otros puntos, la eliminación de las vacaciones para los diputados, según explicó Lissi Matute, vicepresidenta del Congreso Nacional.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que el gobierno de Nasry Asfura está subsidiando 39 lempiras por galón de diésel. Y 23 lempiras por cada galón de gasolina regular.