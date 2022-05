Un sector del transporte de carga no está de acuerdo con la tarifa por kilómetro recorrido que les pagarán, aducen que debe ser más por el elevado precio de los combustibles.

El transporte de carga estuvo paralizado por casi 72 horas, tiempo en el que hubo toma de carreteras. El miércoles por la tarde se suspendió el paro tras lograr acuerdos con el Gobierno y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El paro del transporte de carga se originó por el incumplimiento de no pagarles la tarifa mínima por kilómetro recorrido y otras peticiones que afectan a los conductores.

Los transportistas de carga pedían al sector privado se les pagara los 1.24 dólares por kilómetro recorrido ya establecidos.

Benjamín Castro, representante de la Cámara de Transporte de Carga de Honduras, dijo a LA PRENSA “no estar satisfecho porque la tarifa del transporte terrestre solo con el ajuste del combustible debería ser 1.24 de dólar más 26 centavos de dólar, alcanzando 1.50 de dólar por kilómetro, eso sin incluir los otros insumos del transporte que por el efecto multiplicador que hace el combustible la tarifa andaría arriba de dos dólares por kilómetro”.

Indicó que la empresa privada acepta los 1.24 dólares por kilómetro recorrido porque fue instruido en 2011 “y está inserto en el decreto legislativo 155-2015 publicado en marzo de 2016, desde entonces la tarifa no se ha movido y hasta ahora vienen a reconocerla, me parece una injusticia. No entiendo por qué mis compañeros suspendieron el paro y aceptaron todo lo que dijeron, pero yo no estoy satisfecho”, reiteró Castro