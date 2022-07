¡Se dicen de todo! Beatriz Valle y Ligia Ramos discuten en Twitter por la junta directiva del CN

La legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que preside el diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), continúa generando debate en la palestra política del país; esta vez, las congresistas Beatriz Valle y Ligia Ramos se enfrascaron en una discusión por dicho tema en una serie de publicaciones en la red social Twitter.

El debate entre las parlamentarias surgió luego de que Ligia Ramos, del PSH, condenara la agresión de la que fue objeto el designado presidencial, Salvador Nasralla. “Condenamos enérgicamente la agresión verbal y física a nuestro designado presidencial Salvador Nasralla por supuestos activistas del Partido Libre”, escribió.

“Defendemos la libertad de expresión y el derecho a criticar cuando no se está de acuerdo con acciones del Gobierno”, agregó. La publicación recibió una respuesta casi inmediata por parte de la congresista disidente de Libre, Beatriz Valle, quien calificó lo escrito por Ramos como “cinismo”.

LEA: Vicecanciller Antonio García arremete contra Salvador Nasralla tras agresión

“El cinismo de solidarizarse con Salvador Nasralla, cuando ella a nosotros (diputados disidentes de Libre) nos hizo algo mucho peor. Se quedaron sin altura moral”, cuestionó la diputada más votada en la historia política de Honduras y quien, recientemente, se sumó a las sesiones presenciales en el Hemiciclo Legislativo.

En ese sentido, Ligia Ramos contestó: “Creo que ya es suficiente haciéndose la victima, hay que responsabilizarse de sus actos. El repudio hacia ustedes fue de su misma gente que se sintió traicionada. Asumí tus actos. Te pusiste a negociar con personas que dijiste que nunca lo ibas a hacer por ética. Cínica, vos”.

Seguidamente, Valle tildó de “mentirosa” a la legisladora del PSH y reveló que esta visitó su casa para hablar, en aquel momento, de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional y sobre a quién apoyarían ( si a Jorge Cálix o a Luis Redondo) para presidente de ese Poder del Estado.

ADEMÁS: Las explosivas revelaciones de la diputada Beatriz Valle que sacuden al Partido Libre

“Mentirosa. Viniste a mi casa y te dije que ustedes no tenían los votos, porque solo una Junta Directiva los podía tener. La JD es ilegal, no tiene los votos”, fustigó la congresista aún de Libre.

“Fui a tu casa porque me pediste que fuera, me pediste el voto y te dije que no, me dijiste que iban a negociar con los nacionalistas y liberales, te dije que pensaras en el costo político. Esa fue mi conversación con vos. El que haya ido como amiga no me hace tu cómplice”, respondió Ramos.

Finalmente, Beatriz Valle, parlamentaria de Libertad y Refundación, dijo: “Vos nos sos cómplice mía, sos cómplice de violadores de la ley y la República. Te dije que votaría por Jorge (Cálix) y vos me dijiste que votarías por (Luis) Redondo. Perfecto, dijimos, no hay problema, nos vemos, amiga querida”.

AQUÍ: Diputada Ligia Ramos asegura que no es momento para plantear una Constituyente