Se aviva controversia por uso de la píldora del día después

La propuesta de la despenalización y uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) ha suscitado controversia en los últimos días entre la Iglesia, los médicos y las organizaciones de defensa de derechos de mujeres.

Durante la homilía del domingo, el cardenal Óscar Andrés Rodrígez rechazó el aborto en todas sus manifestaciones.

El jerarca de la Iglesia católica del país aseguró que despenalizar el aborto y legalizar la píldora anticonceptiva de emergencia no representa un progreso. “Sociedades que se rasgan las vestiduras y quieren sentenciar a muerte a los que no han nacido”, dijo Rodríguez.

Explicación

El ginecólogo sampedrano Óscar Herrera dijo que el uso de este anticonceptivo es controversial desde el punto de vista médico y religioso.

Explicó que el mecanismo de acción de este anticonceptivo es evitar o retrasar la ovulación, por lo que debe ser tomada antes de la ovulación.

“El error es que nuestras jóvenes la toman en cualquier momento, entonces antes de la ovulación, es decir, antes de los 14 días, es bien aceptado porque no hay unión entre el óvulo y el espermatozoide. Ya después de la ovulación, la efectividad no es garantizada”, expresó el especialista.

Señaló que son las jovencitas de 14 o 15 años en adelante quienes hacen uso de este método anticonceptivo.

“Caen en el error en creer que este es un método de emergencia normal como tomar anticonceptivos normales que es a diario, hay quienes lo toman hasta seis veces al mes y eso provoca irregularidades menstruales, en algunos casos pueden atentar contra su vida porque hay pacientes que tienen algún problema sanguíneo puede esto también afectarlo”, explicó Herrera.

El ginecólogo aseguró que esta píldora no es abortiva y reiteró que es anticonceptiva, “pero es ahí donde está la disyuntiva médica y disyuntiva religiosa que dice que el óvulo y el espermatozoide son seres vivos antes de la unión, mientras que como todos los anticonceptivos que hay, la función es evitar la unión. Se debe tener cuidado en pensar que por eso no hay problema y se debe autorizar, pero no es así”, dijo el médico.

Herrera no está a favor de la venta pública de la PAE, pero sí lo está si es utilizada por la mujer siempre que sea autorizada por un ginecólogo.

A favor

Merlin Eguiguren, coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, dijo que está a favor que la PAE sea puesta a disposición de las mujeres.

“Este no es un método anticonceptivo normal, como su nombre lo indica, es un mecanismo de emergencia cuando ha ocurrido un situación de emergencia para la mujer, porque cuando son abusadas sexualmente y tienen riesgo de embarazarse y el uso de la PAE le permitiría no tener ningún proceso de embarazo”, expresó.

Dijo que esta semana se reunirán con los diputados del Congreso Nacional que proponen la despenalización y uso de la PAE.