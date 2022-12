San Juan Pueblo busca ser el noveno municipio de Atlántida

La Ley de Municipalidades establece que para la creación de un municipio es necesario cumplir ciertos requisitos como ser: tener una población no inferior a 30,000 habitantes y un territorio no menor de 40 kilómetros cuadrados.

Asimismo, garantizar un ingreso anual igual al 50% del presupuesto de los ingresos corrientes del municipio del cual se habrá de desmembrar, excepto aquellos que se desmembren de ciudades con una población mayor de 150,000 habitantes, en este caso solo se exigirá el 10% anual con respecto a los ingresos corrientes del municipio matriz.

Selvin Merlo agregó que “algunos de estos requisitos no los cumplimos, como la cantidad de habitantes, ya que solo hay unos quince mil habitantes; pero hay varias comunidades como Lombardía y Siempre Viva que pertenecen a Esparta que quieren pertenecer a San Juan.

San Juan Pueblo solo mide 5 kilómetros cuadrados, muy por debajo de los 40 kilómetros que exige la ley. Los independentistas aseguran que lo compensarán con las aldeas que quieren pertenecer al nuevo municipio”.

“Pueden tener aspiraciones de hacer el noveno municipio, pero no reúnen los requisitos. No tienen la cantidad de habitantes, de territorio ni financieras. La Masica no depende de San Juan, los tributos vienen de diversos sectores. La actividad económica es fuerte, pero no es la gran cosa que aportan en impuestos”, explicó Naún Turcios, alcalde de La Masica.