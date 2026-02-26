  1. Inicio
Salud promete regularizar pago a estudiantes de Enfermería de la Unah

Secretaría de Salud asegura que está por firmar convenio con la Unah para regularizar el pago de becas a estudiantes en servicio social.

Salud promete regularizar pago a estudiantes de Enfermería de la Unah

Secretaría de Salud responde por retraso en becas a estudiantes Unah.
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud emitió este jueves un comunicado oficial en respuesta a la problemática generada por estudiantes en servicio social e internado rotatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), quienes denunciaron retrasos en el pago de sus becas.

En el documento, la institución manifestó su “firme compromiso” de garantizar el cumplimiento del estipendio beca a cada estudiante y de resolver de manera “responsable y oportuna” los procesos administrativos pendientes. Asimismo, reconoció la importancia del servicio que prestan en los distintos establecimientos de salud del país.

Convenio en proceso

La Secretaría informó que el nuevo convenio entre Salud y la Unah surtirá efecto una vez sea firmado por ambas partes. Actualmente, según el comunicado, el proceso se encuentra en su fase final y el documento ya fue entregado formalmente a las autoridades universitarias para el trámite correspondiente.

Sesal denuncia irregularidades en contratación de personal para brigadas oftalmológicas cubanas

El acuerdo permitirá regularizar administrativamente y garantizar la continuidad del beneficio para el período 2026–2030. Una vez firmado, se convocará a los estudiantes para suscribir el contrato de beca conforme a los procedimientos establecidos.

La institución también exhortó a los estudiantes a retornar a sus centros asistenciales a nivel nacional, al considerar que su labor es fundamental para la atención de la población más vulnerable. “Mantenemos las puertas abiertas al diálogo respetuoso y constructivo”, señala el pronunciamiento.

La respuesta oficial surge tras las protestas de estudiantes becados, principalmente del área de Enfermería, quienes exigieron el pago atrasado del estipendio gubernamental.

“Hemos estado en centros de salud y hospitales, dando atención de calidad, pero ya estamos en una situación en la que no se puede continuar; toca elegir entre comer o utilizar el dinero para transporte”, advirtió la semana pasada un representante estudiantil.

Comunicado oficial de la Secretaría de Salud.

Comunicado oficial de la Secretaría de Salud.

Por su parte, Odir Fernández, rector de la UNAH, sostuvo que no debe interrumpirse el servicio que los estudiantes brindan a la población.

“No hay excusa, ningún estudiante puede ponerme excusa; el trabajo que tenemos ante la sociedad implica una corresponsabilidad social, porque estamos formando futuros médicos, nutricionistas, psicólogos y enfermeros”, declaró a periodistas.

El conflicto se mantiene a la espera de la firma del convenio que permita destrabar los pagos y garantizar la continuidad del programa de becas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

