Salud promete regularizar pago a estudiantes de Enfermería de la Unah

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud emitió este jueves un comunicado oficial en respuesta a la problemática generada por estudiantes en servicio social e internado rotatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), quienes denunciaron retrasos en el pago de sus becas. En el documento, la institución manifestó su “firme compromiso” de garantizar el cumplimiento del estipendio beca a cada estudiante y de resolver de manera “responsable y oportuna” los procesos administrativos pendientes. Asimismo, reconoció la importancia del servicio que prestan en los distintos establecimientos de salud del país.

Convenio en proceso

La Secretaría informó que el nuevo convenio entre Salud y la Unah surtirá efecto una vez sea firmado por ambas partes. Actualmente, según el comunicado, el proceso se encuentra en su fase final y el documento ya fue entregado formalmente a las autoridades universitarias para el trámite correspondiente.

El acuerdo permitirá regularizar administrativamente y garantizar la continuidad del beneficio para el período 2026–2030. Una vez firmado, se convocará a los estudiantes para suscribir el contrato de beca conforme a los procedimientos establecidos.

¡Enhorabuena! La UNAH y SESAL firman Convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo en el grado de estudiantes de internado rotatorio y servicio social para la carrera de Medicina; servicio social para las carreras de Nutrición, Enfermería, Odontología, Química y... pic.twitter.com/y3XDXmphia — UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras (@UNAHoficial) February 26, 2026

La institución también exhortó a los estudiantes a retornar a sus centros asistenciales a nivel nacional, al considerar que su labor es fundamental para la atención de la población más vulnerable. “Mantenemos las puertas abiertas al diálogo respetuoso y constructivo”, señala el pronunciamiento.

La respuesta oficial surge tras las protestas de estudiantes becados, principalmente del área de Enfermería, quienes exigieron el pago atrasado del estipendio gubernamental. “Hemos estado en centros de salud y hospitales, dando atención de calidad, pero ya estamos en una situación en la que no se puede continuar; toca elegir entre comer o utilizar el dinero para transporte”, advirtió la semana pasada un representante estudiantil.