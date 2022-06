Rolando Argueta dice que con gusto presenta informe al Congreso

Tegucigalpa. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, dijo ayer que le gustaría presentar un informe detallado al Congreso Nacional sobre su gestión al frente de ese poder del Estado.

“Yo no tengo ningún problema; lo he reiterado en asistir al órgano legislativo. Me encantaría asistir a presentar los informes. En el marco del respeto a la figura de la Presidencia del Poder Judicial, nosotros gustosos accedemos a dar las explicaciones a donde sea necesario”.

La declaración de Argueta surge luego de que el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionara su gestión. “La cabeza del Poder Judicial está podrida”, tildó Orellana.

A lo que Argueta respondió: “Habría que preguntarle a ese señor qué hizo en el Ministerio Público, como ministro de Defensa, como diputado y como canciller”. Agregó que no le molestan los señalamientos, “para nada, estamos abiertos a cualquier crítica y cualquier comentario”.

En torno al cambio de reglas en la elección de los magistrados de la CSJ, Argueta dijo que “es una facultad del órgano legislativo”.