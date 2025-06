"Ya nos sabemos ese jueguito": Rixi Moncada denuncia las supuestas maniobras del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

También lanzó una advertencia directa a quienes administrarán el proceso electoral. “A nivel nacional, cada uno de nuestros representantes en las mesas cuidarán nuestros votos y les advertimos: ni se atrevan a cometer otro crimen de fraude, porque no van a quedar impunes. Este pueblo está levantado, no de rodillas”, expresó.

“No les vamos a permitir que al estilo de David Matamoros Batson nos quieran imponer los votos rurales . Ya nos sabemos ese jueguito, no les vamos a permitir que al estilo de David Matamoros Batson se bajen el sistema, lo boten y después nos digan que hay 5,000 actas y que hay que volver a contar”, acusó.

“CNE, no se crean que les vamos a aceptar el paso del fraude que quieren meter en su sistema. Les advertimos dos cosas: no nos van a engañar y no les tenemos miedo. Respeten la ley, respeten la transparencia, déjense de mentiras, de noticias falsas y de poses, porque nosotros les conocemos todas las mañas y les vamos a derrotar con todo y sus mañas”, concluyó con euforia Rixi Moncada

El acto se realizó como parte de la conmemoración de los 16 años del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro.