El martes 10 de mayo, a las 11:00 am, cuando el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández comparezca ante el juez Kevin Castel en Nueva York, se declarará inocente.

Raymond Colón y Daniel Pérez, quienes forman parte del equipo de defensa del exgobernante, manifestaron recientemente que cuando se le consulte al expresidente sobre su participaron en las acusaciones, este dirá que es inocente, lo que obligará el caso a escalar el siguiente nivel: el juicio.

José Tercero Midence, máster en derecho internacional, indicó que la declaratoria de inocencia que hará el expresidente hondureño estaría fundamentada en una serie de motivos.

Midente pormenorizó que una de las razones sería que los abogados defensores aún no han recibido la documentación que menciona toda la carga probatoria o que no la tengan lista, aunque sí fuese lo contrario, es probable que hayan analizado que las pruebas en su contra no son lo suficientemente sólidas y que como equipo poseen la suficiente fuerza y respaldo para evitar que el expresidente termine en la cárcel y demostrar su inocencia.

El experto considera que otra de las razones sería que la defensa está esperando que la Fiscalía tenga la suficiente evidencia, que sea visible, probatoria y que sea parte del proceso de sentencia.