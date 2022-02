La ex diputada por el Partido Nacional de Honduras (PN), Lena Gutiérrez, reaccionó al conflicto político que Honduras enfrenta tras la existencia de dos juntas directivas del Congreso Nacional (CN).

Puede leer: La advertencia de Edgardo Castro en plena crisis del Congreso Nacional

“Como ex vicepresidenta de este poder del estado repudio estas acciones. Quieren el poder a la fuerza no señores no es así. El presidente del Congreso, es el que tiene los votos, no el impuesto por un pacto”, dijo Gutiérrez en sus redes sociales.

“Reflexión así no empezaron bien espero que lleguen a una dialogo franco y que se pongan a trabajar hay mucho que hacer por hacer por nuestro país , especialmente por la educación de Honduras”, añadió.

También: “Ellos son hermanos de nosotros”: «Mel» sobre diputados expulsados de Libre

La nacionalista fungió como vicepresidenta del Congreso Nacional en en el periodo 2010-2014, perdió su cargo como diputada tras ser acusada en el escándalo de corrupción Astropharma.