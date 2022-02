Hoy se dio a conocer la lectura del fallo absolutorio por pruebas insuficientes durante el juicio oral y público sobre el caso del ex comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, quien enfrentaba señalamientos por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.

En el cierre del juicio se informó que el Ministerio Público no pudo acreditar los delitos de lavado de activos ni de malversación de caudales públicos, por lo tanto se ordenó su inmediata liberación del Primer Batallón de Infantería.

“Nunca me voy a acomodar para hacer algo indebido y si por eso me van a marginar y acusar injustamente lo voy a seguir haciendo. No me interesa quién está detrás de esto, perdono a todo mundo, estos dos años han sido difíciles , pero Dios me ha preparado para perdonar”, expresó Leonel Sauceda al recibir la carta de libertad.

“Hoy hemos visto un Tribunal de Sentencia justo, que no se prestaron para lo sucio, nunca dudé que era inocente porque la verdad os hará libres. Mi esposa también fue injustamente acusada, así no se vale, así no se destruyen familias”, lamentó.

También envió un mensaje a los miembros de la Policía Nacional, a la que perteneció durante muchos años. “Siempre vamos a ayudarles y a servirles para tratar de hacer lo mejor desde cualquier posición donde decidan colocarme, formamos parte de una noble institución policial”, comentó.

Esta mañana perdió la vida la madre de Leonel Sauceda en el departamento de Colón. “No pude estar con mi madre estos dos años que me metieron preso, pude estar con ella mientras estaba padeciendo una enfermedad difícil, ni siquiera experimentó la satisfacción de mirar a su hijo en libertad”, exclamó Sauceda entre lágrimas.

Tras dar declaraciones a los medios de comunicación, Leonel Sauceda y su familia salieron de inmediato de las instalaciones del Poder Judicial para trasladarse hacia Colón para asistir al velatorio y posterior entierro de su madre.

Por su lado, Marlon Duarte, quien es parte del equipo de abogados de Leonel Sauceda, manifestó que “pudimos probar que el general Leonel Sauceda jamás se apropió de un cinco, que todos los fondos fueron liquidados centavo a centavo. No sabemos de dónde venía esto, es imposible que un general tres días después de ser ascendido fuera acusado vilmente”.

”El Ministerio Público debió ir a la Secretaría de Seguridad para verificar las dudas, inclusive él ya tenía bienes antes de entrar a la institución. Hoy se estableció que él no cometió ningún delito, es una persona muy preparada y con una hoja de vida intachable”, especificó el reconocido togado.

“Debemos recordar que por este mismo caso, su esposa Patricia Estrada recibió antes de arrancar el juicio un sobreseimiento definitivo, pues ella sólo estaba acusada de lavado de activos, pero no tenía un delito como precedente”, apuntó más temprano la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.

Sauceda y su esposa fueron capturados en febrero de 2020 por presunto lavado de activos. Sauceda, en enero de 2020 fue ascendido al alto grado de comisionado general de la Policía Nacional.

Relacionada: Leonel Sauceda, el policía que fue “hombre de confianza’ en la Secretaría de Seguridad”

Ambos fueron arrestados en su domicilio en la capital hondureña durante una operación entre la Fiscalía y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).