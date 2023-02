Propondrán que magistrados sean juramentados por Argueta o un juez

Ante las denuncias de congresistas opositores sobre la ilegalidad de la Junta Directiva del Parlamento que dirige Luis Redondo, no se descarta que los magistrados sean juramentados por un juez, tal y como ocurrió con la presidenta de la República, Xiomara Castro, el 27 de enero de 2022.

Según Lara, lo anterior es “para no transmitir la ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso a la Corte, en cuyo tema los magistrados deben ser advertidos por la bancada del Partido Liberal, Libre y Nacional a fin de no cometer el acto de juramento violando los procedimientos de ley”.

Finalmente, dijo que la recomendación está orientada a no permitir que dos poderes del Estado estén de forma ilegal”, al tiempo que justificó que el “Congreso no es ilegal, sino la Junta Directiva porque no fue nombrada por los diputados propietarios al recordar que Redondo solo tenía 49 votos, mientras que la oposición tenía 79 votos”.