Productores luchan por erradicar el trabajo infantil en fincas de café

Santa Rosa de Copán. “El papá se fue a Estados Unidos y yo me quedé con dos hijos acá. Para estos tiempos de corte, me los traigo a la finca a trabajar, pero solo me ayudan los más grandecitos”. Ese fue el testimonio de María Emérita Ramírez, una campesina que corta café junto con sus hijos en una finca de Concepción, Copán. Como doña María hay muchas mujeres que en estos meses del año se introducen en la fincas de café para cortar el grano y ganarse la vida trabajando.

Sin embargo, los productores que buscan mejorar la calidad de sus cosechas miran la crisis y buscan alternativas para que los pequeños tengan acceso a comida, educación y recursos sin tener que trabajar cortando café.

La cooperativa cafetalera Cocrebistol, de San Marcos, Ocotepeque, destaca como una de las impulsadoras de esas buenas prácticas en la cadena de valor del grano aromático.

Henry Herrera, gerente de Cocrebistol, relató que desde 2016, como requisito para lograr el sello de Comercio Justo en la exportación de su café, decidieron hacer incidencia no solo en la erradicación del trabajo infantil en fincas, sino en procurar su bienestar integral.

“A lo largo de estos años hemos atendido a unos 200 niños en dos centros de cuidado infantil, donde se les da educación, asistencia médica gratuita, útiles escolares y otros”.

Cocrebistol tiene dos centros de cuidado infantil en dos comunidades de San Francisco del Valle, Ocotepeque, y se pone como ejemplo para que otras asociaciones logren lo mismo con el fin de proteger a la infancia.

En ese sentido, Ninoska Aragón, psicóloga de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familias (Dinaf), afirmó que en occidente hay tres centros de cuidado para la niñez de padres que laboran en fincas.

“Estos centros funcionan en tiempo de corte y son una alternativa para que las familias no expongan a riesgos a sus hijos”.