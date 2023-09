¿Aprobado ya? Presupuesto de 2024 aparece en La Gaceta

Su publicación fue sustentada como un acto administrativo, según dijo Fausto Cálix , director ejecutivo de la Administración Aduanera , por tanto, no representa su aprobación definitiva, porque requiere ser sometido a votación en un proceso legislativo.

Por su parte, la diputada Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH) explicó esta mañana durante un foro televisivo que “el artículo 255 de la Constitución establece que los actos administrativos de los órganos del Estado, en este caso, el Consejo de Ministros, que deban producir efectos jurídicos de carácter general, se publican en el Diario Oficial de La Gaceta”.

“En ese contexto, es importante aclarar que la acción del Ejecutivo se limita a la publicación de un acto administrativo que aprueba el proyecto. En ningún caso podemos afirmar que esto constituye la Ley de Presupuesto que nosotros debemos aprobar o modificar en el Congreso Nacional”.

Sobre el mismo particular, el abogado Juan Carlos Barrientos aseveró que “el hecho que nunca se haya publicado un PCM que contiene el proyecto de presupuesto no quiere decir que no se deba hacer, pero tampoco significa que el presupuesto ya esté aprobado”. “No es cierto que todo lo publicado en La Gaceta es ley”, concluyó.