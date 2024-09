Por tercera vez fracasa licitación para cárcel en Islas del Cisne

“Se dio la tercera (licitación), ayer tocaba elegir y las empresas no se presentaron. Los bancos no pueden generar una garantía bancaria local para las empresas que participan, las garantías bancarias hasta el momento no se han dado”, sostuvo.

El uniformado también reconoció que “los bancos hondureños no quieren avalar este proceso ni ofrecer las garantías para que las empresas puedan contar con ellas y que el Estado también se respalde”.

A su vez, precisó que antes que concluya el mes de septiembre brindarán información sobre el avance en la tercera licitación y si alguna empresa presentó su garantía bancaria.

El Gobierno de Xiomara Castro decidió destinar en el Presupuesto General de 2025 un total de 1,800 millones de lempiras (72.4 millones de dólares) para la construcción de ese centro penal.